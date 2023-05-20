Салливан объяснил, почему истребители F-16 не являются необходимым оружием для Киева

Истребители F-16 не являются самым необходимым оружием для Киева на данный момент. Такое заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.



Джейк Салливан отметил, что США учитывают реальные потребности ВСУ при отправке военной помощи Киеву. Так, украинцы уже получили необходимые для контрнаступления танки, РСЗО HIMARS, БМП, а также снаряды для артиллерии. Истребители в список самого необходимого не входили.

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