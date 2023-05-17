Молдавия заявила о планах выйти из соглашения СНГ об обмене информацией по охране границ

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Молдавские власти во время собрания решили провести денонсацию соглашения об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств – участников СНГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заявил премьер-министр страны Дорин Речан.

Кроме того, в повестку собрания правительства вошли пункты соглашения об общих условиях поставок продукции между организациями стран – участниц Содружества Независимых Государств.

"Хочу отметить, что на сегодняшний день соблюдение такого соглашения (об охране границ. – Прим. ред.) носит риск для Молдавии. Нужно объяснять, почему эти соглашения больше не практичны", – поделился Речан.

В ходе заседания правительства министр внутренних дел Анна Ревенко заявила, что Кишинев не видит необходимости в обмене информацией об охране границ. Это связано с тем, что Украина планирует выйти из СНГ, а других общих границ со странами Содружества у Молдавии нет. Решение молдавских властей передадут на утверждение парламенту.

15 мая председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил о выходе страны из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Подобное решение, поделился он, было принято в связи с "бесполезностью" структур СНГ для страны.

Кроме того, Гросу сообщал, что, прежде чем объявить о процедуре выхода, он поговорил с гражданами государства, представителями правящей Партии действия и солидарности, а также президентом Майей Санду.