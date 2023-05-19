16:41Политика
Партия "Новые люди" выдвинула Владислава Даванкова в качестве кандидата в мэры Москвы
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Политическая партия "Новые люди" представила члена фракции и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова в качестве кандидата в мэры Москвы на предстоящих выборах. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Москвич в четвертом поколении, человек дела, который любит свой город. Главное в нем – он умеет вкладываться в людей, создавать большие и эффективные команды в бизнесе, образовании и политике", – заявил лидер партии Алексей Нечаев.
Он добавил, что Даванков сможет сделать Москву городом, в котором живут умные, богатые и счастливые граждане.
Даванков родился 25 февраля 1984 года. В 2006 году окончил исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, а в 2013 году возглавил компанию Faberlic.
В 2017 году он занял пост гендиректора благотворительного фонда "Капитаны России", который занимается поддержкой образовательных программ в РФ.
Даванкову также удалось возглавить предвыборный штаб партии в 2021 году, в данный момент он является вице-спикером Госдумы и первым заместителем руководителя фракции.
Ранее сообщалось, что внук лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова Леонид был рекомендован в качестве кандидата на выборы мэра Москвы. Депутат Госдумы Юрий Афонин отметил, что Леонид Зюганов хорошо знает проблемы Москвы, пользуется внутрипартийной поддержкой и у него за плечами два созыва в Мосгордуме.
Новости часа: явка на прошедшее голосование в Москве составила 33,9%
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