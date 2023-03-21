ЛДПР выдвинет на выборах мэра Москвы Бориса Чернышова – СМИ

Фото: Агентство "Москва"

На предстоящих выборах мэра Москвы ЛДПР в качестве своего кандидата выдвинет действующего вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в партии.

"Соответствующее решение было принято на заседании Высшего совета ЛДПР и озвучено на собрании фракции ЛДПР 21 марта", – пояснил собеседник информагентства.

Отмечается также, что в качестве кандидата на должность губернатора Московской области от партии будет выдвинут Кирилл Жигарев, координатор ее регионального отделения.

Выборы мэра Москвы состоятся 10 сентября текущего года.

Ранее Владимир Путин сделал заявление относительно предстоящих региональных выборов и президентских выборов 2024 года в РФ. Обращаясь к Федеральному собранию, он отметил, что голосование пройдет в строгом соответствии с законом. Он отметил, что сегодня политические силы в России консолидированы, несмотря на разницу в подходах.



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