Собчак отказалась участвовать в президентских выборах 2024 года

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российская журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что не будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

"Я в 2019 году ушла из политики, так как мои попытки создать правую партию были заблокированы", – заявила она в беседе с НСН.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию подчеркнул, что президентские выборы в 2024 году в РФ пройдут в строгом соответствии с законом. При этом он пока не озвучивал свои планы относительно выборов, сроки их оглашения также не определены.

Между тем лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что предложит партии отказаться от участия в президентских выборах и поддержать Путина.



Путин ответил на вопрос о преемнике

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!