Песков не знает, когда Путин объявит о решении по президентским выборам

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин пока не озвучивал свои планы относительно президентских выборов 2024 года, сроки их оглашения также не определены, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"А вы слышали, (чтобы было. – Прим. ред.) заявление на этот счет? Я тоже (не слышал. – Прим. ред.)", – сказал он, отвечая на вопрос о планах Путина на выборы.

Песков добавил, что ему неизвестно, когда президент может выступить с соответствующим заявлением.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию подчеркнул, что президентские выборы в 2024 году в РФ пройдут в строгом соответствии с законом. Он отметил, что выборы представляют собой разные подходы к решению разного рода задач, в числе которых социальные и экономические.

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