Памфилова заявила, что ЦИК готовится к выборам российского президента в 2024 году

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ готовится к выборам российского президента в 2024 году. На данный момент началась подготовка базы для проведения избирательной кампании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы ЦИК Эллы Памфиловой.

"Конечно, готовимся. А как иначе? Время пролетит незаметно, поэтому все, что можно подготовить сейчас, – техническую, цифровую, методологическую, организационную, кадровую базы", – сказала Памфилова.

По словам главы ЦИК, необходимо продолжить усилия по росту у избирателей доверия к проводимым выборам, а также к системе избрания. Памфилова отмечает, что доверие у граждан возникает при достаточной информированности, а также при получении достоверной информации обо всех электоральных процессах.

Она подчеркнула, что избирательная система ГАС "Выборы" будет работать автономно от глобальной Сети, что является защитой от DDoS-атак.

Ранее Элла Памфилова заявила, что страны Запада ведут целенаправленную дискредитацию выборов в России. Запад готовит провокацию к единому дню голосования 10 сентября. По словам главы ЦИК, Запад стремится подорвать российское общество изнутри.

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