Памфилова заявила, что Запад ведет работу по дискредитации выборов в России

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Запад ведет целенаправленную работу по дискредитации выборов в России, подготавливая провокации к единому дню голосования 10 сентября, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас есть информация, как ребята готовятся за рубежом, и те, кто здесь, так называемые спящие, которые далеко они не спящие, – уже работают", – сказала она.

По словам Памфиловой, Запад стремится подорвать российское общество изнутри. Она отметила, что Центризбирком РФ, в свою очередь, работает на опережение, прогнозируя вероятные удары и способы их устранения.

Ранее сообщалось, что ЦИК РФ подготовит предложения по усовершенствованию механизмов общественного контроля за выборами. По словам Памфиловой, новые инструменты могут быть опробованы уже в ближайший единый день голосования осенью 2023 года.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!