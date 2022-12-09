Памфилова отреагировала на введенные против нее санкции США

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова прокомментировала санкции США, введенные против нее.

"Наверное, им самим от этих санкций становится как-то легче. Мне же от этого малозначительного действа ни холодно, ни жарко: за пределами России у меня никого и ничего нет", – цитирует ее РИА Новости.

Памфилова добавила, что не нуждается в привилегии в виде разрешения на въезд в Америку. Россия, по ее словам, уникальная страна, где есть на что обратить внимание.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что относится равнодушно к введенным в отношении него санкциям. По его словам, он ни разу не посещал Штаты и не намерен был делать этого до введения персональных ограничений.

В санкционный список США, содержание которого стало известно накануне, также вошла секретарь ЦИК Наталия Бударина. Перечень лиц дополнили сотрудники администрации президента РФ Евгений Кима и Олег Нестеров. Всего в санкционный список США вошли 40 лиц из РФ, Ирана, Китая, Гватемалы, КНДР, Гвинеи, Мали, Филиппин и Сальвадора.

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