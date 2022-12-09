США ввели санкции против Памфиловой и 14 членов ЦИК РФ

Фото: depositphotos/etienjones

Власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении председателя Центризбиркома РФ (ЦИК) Эллы Памфиловой и 14 членов комиссии в связи с проведением сентябрьского референдума о включении новых регионов в состав России. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Отмечается, что в список в том числе попали заместитель Памфиловой Николай Булаев и секретарь ЦИК Наталия Бударина.

Санкции вводятся против сотрудников Администрации президента РФ Евгения Кима и Олега Нестерова, а также в отношении чиновников ДНР, которых власти США связывают с организацией фильтрационных лагерей для украинцев.

Всего под действие новых ограничительных мер подпали более 40 физических и юридических лиц из России и восьми других государств – Ирана, Китая, Гватемалы, КНДР, Гвинеи, Мали, Филиппин и Сальвадора. Причиной их введения указывается причастность данных лиц к коррупции и нарушениям прав человека.

Ранее представитель Евросоюза рассказал, что министры иностранных дел стран ЕС планируют принять новые санкции в отношении РФ и Ирана на очередном заседании 12 декабря.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!