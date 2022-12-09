Главы МИД ЕС планируют утвердить новые санкции против РФ и Ирана 12 декабря

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Представитель Евросоюза рассказал, что министры иностранных дел стран ЕС планируют принять новые санкции в отношении РФ и Ирана на очередном заседании 12 декабря.

"Я ожидаю, что оба пакета санкций будут одобрены", – передает РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что Канада ввела санкции против России, Ирана и Мьянмы за нарушение прав человека правительством стран.

В список попали 33 бывших и действующих российских чиновника высокого ранга и шесть организаций. Они якобы причастны к систематическим нарушениям прав россиян, которые протестовали против спецоперации на Украине.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что любые антироссийские санкции со стороны Запада не останутся без ответа. Она также уточнила, что Россия уже адаптировалась к ограничениям.



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