Венгрия не поддержала новый пакет санкций против России – СМИ

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Венгрия не поддержала введение новых санкций против России. Об этом сообщает Financial Times.

Один из дипломатов, знакомый с ходом встречи постоянных представителей стран Евросоюза, высказал свое мнение.

"Они создают проблемы, где только могут. Они становятся довольно предсказуемыми", – сказал он.

Венгерская сторона также выступила против планов по увеличению фонда ЕС, средства которого отправляются на помощь Киеву.

Ранее сообщалось, что в новый пакет антироссийских санкций может войти запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор страны. Ограничительной мерой ЕС также может стать запрет на транзакции еще с тремя российскими банками.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что любые антироссийские санкции со стороны Запада не останутся без ответа. Она также уточнила, что Россия уже адаптировалась к ограничениям.

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