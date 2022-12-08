10:59Политика
Венгрия не поддержала новый пакет санкций против России – СМИ
Фото: depositphotos/Baloncici
Венгрия не поддержала введение новых санкций против России. Об этом сообщает Financial Times.
Один из дипломатов, знакомый с ходом встречи постоянных представителей стран Евросоюза, высказал свое мнение.
"Они создают проблемы, где только могут. Они становятся довольно предсказуемыми", – сказал он.
Венгерская сторона также выступила против планов по увеличению фонда ЕС, средства которого отправляются на помощь Киеву.
Ранее сообщалось, что в новый пакет антироссийских санкций может войти запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор страны. Ограничительной мерой ЕС также может стать запрет на транзакции еще с тремя российскими банками.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что любые антироссийские санкции со стороны Запада не останутся без ответа. Она также уточнила, что Россия уже адаптировалась к ограничениям.
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