Новые санкции против РФ подтвердили неэффективность мер США – посольство

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Новые санкции, введенные США против российских высокотехнологичных компаний, подтверждают неэффективность нелегитимных мер Соединенных Штатов, а также указывают, что инструментарий давления на Москву иссякает, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

В диппредставительстве обратили внимание на то, что против некоторых российских фирм рестрикции накладываются уже по второму кругу. В ведомстве указали, что действия Белого дома пагубно влияют на частный бизнес за рубежом.

Дипломаты подчеркнули, что очередные ограничительные меры не заставят Россию отказаться от суверенного курса во внешней политике и защиты национальных интересов.

"Обратили внимание на очередные попытки администрации [США] утолить санкционный "зуд". <...> Подобные выпады США бесперспективны. <...> Как и ранее, в первую очередь от подобных ограничений пострадают зарубежные партнеры", – говорится в сообщении в телеграм-канале посольства.

Накануне стало известно, что Минторг США добавил в черный список 24 иностранные организации, 10 из которых расположены в России. Ограничения коснулись производителей компьютерного оборудования Kraftway и микросхем АО "ПКК Миландр".

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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