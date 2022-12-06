ЕС запретит вещание четырех каналов РФ в рамках новых санкций – СМИ

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Проект нового санкционного пакета Евросоюза против России включает запрет на вещание четырех каналов. Об этом сообщает газета Financial Times.

Кроме того, в документе содержится контроль экспорта продукции двойного назначения на сумму более 2,3 миллиарда евро.

Проект также предполагает запрет на сделки с маркетинговыми компаниями РФ и организациями по исследованию рынка.

Ранее газета сообщила, что Евросоюз может включить в антироссийские санкции запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор РФ. При этом для некоторых видов продукции могут сделать исключение. Европа также планирует запретить транзакции с тремя банками, передает издание.



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