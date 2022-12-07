Новые санкции ЕС могут затронуть 136 граждан России – СМИ

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Новые санкции Евросоюза могут затронуть 136 граждан России. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, под санкции подпадут 20 депутатов Госдумы, 22 члена Совфеда и 3 вице-премьера РФ. В санкционном списке также могут отказаться офицеры, губернаторы, две дочери и двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова и другие лица.

Списки могут согласовать до конца дня, а утвердить на следующей неделе, говорится в материале газеты. Санкционный пакет станет девятым в отношении России.

До этого издание FT сообщало, что в новый пакет антироссийских санкций может войти запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор страны. Ограничительной мерой ЕС также может стать запрет на транзакции еще с тремя российскими банками.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые антироссийские санкции со стороны Запада не останутся без ответа. Она также уточнила, что Россия уже адаптировалась к ограничениям.



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