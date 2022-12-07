Минторг США добавил в черный список 10 компаний РФ

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Минторг США добавил в свой черный список 24 иностранные организации, 10 из которых расположены в России. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Федерального реестра.

В Вашингтоне отметили, что организации из списка ведут деятельность, направленную против национальной безопасности или политических интересов страны.

Ограничения коснулись, в частности, производителей компьютерного оборудования Kraftway и микросхем АО "ПКК Миландр". Кроме того, в список попали компании из Латвии, Пакистана, ОАЭ, Сингапура и Швейцарии.

Ранее Вашингтон расширил антироссийские санкции. В список попали два человека, связанные с ЧВК "Вагнер", и две компании.

Ограничения также коснулись иранской компании Shahed Aviation Industries Research Center, которая является производителем беспилотников "Шахед".



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