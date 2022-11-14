США расширили санкции в отношении России

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Соединенные Штаты расшили санкционный перечень в отношении России, включив в него 28 юридических и 14 физических лиц, сообщает ТАСС.

Под ограничения подпали родственники российского сенатора Сулеймана Керимова Саида, Амина, Фируза и Гульнара, а также связанные с его деятельностью компании. Так, под санкциями оказалась Emperor Aviation и восемь связанных с ней самолетов.

Под санкциями оказались 28 организаций, зарегистрированных в том числе в Швейцарии, России, ОАЭ, на Виргинских островах и в Люксембурге, а также восемь воздушных судов. В список попали две швейцарские компании, связанные с российским бизнесменом Андреем Гурьевым.

Также под американские ограничения подпал предприниматель Мурат Алиев.

30 сентября Белый дом ввел в сторону России новый пакет санкций, в который вошли множество физических и юридических лиц. Под ограничения подпали члены Госдумы и Совета Федерации.

Ограничения были введены против членов семей премьер-министра РФ Михаила Мишустина, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а также родственников главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и мэра Москвы Сергея Собянина.

В конце октября США объявили о новых санкциях в отношении 12 российских организаций и 8 физических лиц. Под ограничения подпал предприниматель, меценат Игорь Чайка, молдавский политик Илан Шор и его супруга Сара Шор – известная как певица Жасмин, а также олигарх Владимир Плахотнюк.

Отношения РФ и США осложнились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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