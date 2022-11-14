ЕС включил восемь россиян в черный список за "распространение химоружия"

Фото: depositphotos/ginasanders

Европейский союз принял решение включить восемь граждан России в черный список за якобы распространение химоружия. Под ограничения также подпала сирийская металлургическая компания и два гражданина Сирии, говорится в "Официальном журнале Евросоюза".

"Ввиду сохраняющейся угрозы, связанной с распространением химического оружия, ЕС включил 10 физических и одно юридическое лицо в черный список за распространение химического оружия", – говорится в сообщении.

Всех граждан РФ, попавших в черный список, Союз обозначил как "агентов ФСБ, связанных с отравлением блогера (Алексея. – Прим. ред.) Навального" (признан экстремистом и террористом в РФ).

Под ограничения подпали два сирийских предпринимателя Шади и Назир Хоурани, которые являются совладельцами металлургической компании MHD Houranieh&Sons. Европейский союз назвал фирму "ответственной за обеспечение сырьем производств химического оружия в Сирии". Эту компанию включили в черный список как юридическое лицо.

Кроме того, ЕС внес два физических и два юридических лица из Ирана в черный список по подозрению в поставках российской стороне беспилотников.

В начале октября Совет Евросоюза одобрил восьмой пакет санкций в отношении РФ, в который вошел потолок цен на российскую нефть. Ограничениями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, а также на оказание услуг, связанных с их транспортировкой в третьи страны.

Накануне глава кабмина Канады Джастин Трюдо заявил, что государство добавит в черный список еще 23 гражданина РФ.

Шведская компания PostNord возобновляет доставку сообщений в Россию и Белоруссию

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!