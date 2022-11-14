Боррель заявил, что ЕС не будет принимать новые санкции против РФ 14 ноября

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Главы министерств иностранных дел стран – членов Евросоюза не планируют вводить новые санкции в отношении России на встрече 14 ноября. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

При этом он подчеркнул, что процедура принятия санкций продолжается, Евросоюз не остановился.

"Государства–члены выступают с предложениями, они изучаются, проводятся консультации с юридическими службами, затем мы приступаем к принятию", – приводит слова Борреля ТАСС.

Он также отметил, что на заседание Совета была приглашена Светлана Тихановская в качестве лидера белорусской оппозиции. При этом Боррель не смог выговорить ее фамилию, сказав "госпожа Тиская".

Глава дипломатии ЕС пояснил, что Тихановская должна рассказать о ситуации в Белоруссии.

"Какой уровень вовлеченности белорусской армии в войну на Украине, это очень нас беспокоит, поскольку нам ясно, что они предоставляют любую помощь, которую требует Россия, хотя пока нет никаких свидетельств о прямом участии в конфликте белорусских войск", – сказал Боррель.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз может принять новые антироссийские санкции до конца года. Высокопоставленный источник в ЕС рассказал, что сейчас над документом работают. Тогда он рассказал, что Евросоюз работает над новыми ограничениями против Белоруссии за внутреннюю ситуацию и поддержку России.



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