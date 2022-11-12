Шольц заявил, что ЕС намеренно не вводил санкции в отношении российского газа

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Евросоюз намеренно не вводил санкции в отношении российского газа, чтобы не создавать трудности для тех стран, которые слишком сильно зависели от него, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы ввели санкции против России, но не по газу. <...> Потому что мы знали, сколько стран зависели от поставок газа из России. <...> Мы не хотели создавать для них трудности, поэтому никогда не решались на это", – приводит его слова ТАСС.

Несмотря на это, отметил Шольц, поставки по "Северному потоку" все равно прекратились. По его мнению, в таких условиях правительство Германии должно диверсифицировать маршруты поставок газа, чтобы не быть зависимыми от кого-либо.

Поставки по "Северному потоку" были приостановлены после того, как на газопроводах выявили утечки, которые произошли в результате взрывов. Российская сторона считает случившееся диверсией. Под газопроводом были обнаружены воронки глубиной 3 и 5 метров, также было вырвано 40 метров трубы.

В сентябре Шольц заявил, что Берлин не может "закрыть русский кран" из-за западноевропейских стран, которые не могут так быстро найти для себя альтернативных поставщиков энергоносителей. При этом он добавил, что Германия своевременно приняла решения о заполнении своих газохранилищ.

По данным Bloomberg, на заполнение газовых хранилищ перед наступлением зимы европейские страны потратили рекордные 104,8 миллиарда долларов. Государствам ЕС потребовалось обращаться к альтернативным поставщикам энергоресурсов, в том числе к Норвегии и ОАЭ.

В конце октября избиратели в Мюнхене пожаловались канцлеру Германии на стремительный рост стоимости жизни в стране. В ответ на это Шольц улыбнулся, сел в служебную машину и уехал.



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