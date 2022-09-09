Евросоюз приближается к капитуляции перед Россией из-за газа – СМИ

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Евросоюз все ближе подходит в капитуляции перед Россией в вопросе газа. Такое мнение высказал в статье для Sabah обозреватель Хасан Басри Ялчин.

По словам эксперта, Европа не может положиться на помощь США из-за неясного итога грядущих в ноябре выборов в конгресс.

Кроме того, европейцам не помогут также гипотетические запасы голубого топлива.

Автор статьи добавил, что Москва сможет найти новых покупателей для своих энергоресурсов, но у ЕС вряд ли получится найти себе других поставщиков голубого топлива.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные страны находятся не том положении, чтобы навязывать России свои условия в сфере энергетики. По его словам, Западу нужно "одуматься" в намерении навязать РФ собственную волю.

Президент добавил, что в РФ считали необходимым формирование цены исходя из долгосрочных контрактов. Кроме того, она должна быть привязана тоже к такой рыночной категории, как цены на нефть и нефтепродукты.