Путин прокомментировал фото Шольца у турбины для "Северного потока"

Фото: ТАСС/EPA/SASCHA STEINBACH

Владимир Путин прокомментировал фотографии канцлера ФРГ Олафа Шольца на фоне турбины для "Северного потока".

По словам российского лидера, снимки можно делать сколько угодно, однако России нужны документы.

"Здесь можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то давайте в конце-то концов. Это наше имущество... Ничего не дают, кроме общих разговоров", – сказал президент на пленарной сессии Восточного экономического форума.

В начале августа Шольц лично осмотрел турбину после ремонта и сфотографировался на ее фоне.

2 сентября "Газпром" сообщил о полной остановке транзита газа по "Северному потоку" до устранения замечаний к работе оборудования. При проведении плановых работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 на КС "Портовая" была обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава.

Плановые работы проводились совместно с представителями компании Siemens Energy AG. Ростехнадзор выдал президенту и главному исполнительному директору компании Кристиану Бруху предупреждение о необходимости починить турбину.

