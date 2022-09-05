В "Газпроме" сообщили о риске пожара из-за проблем с агрегатом на "Северном потоке"

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Эксплуатация газоперекачивающего агрегата на КС "Портовая" в составе "Северного потока" до устранения утечки масла создает риски пожара. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале "Газпрома".

"Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время работы температура агрегата в отдельных местах может достигать 300 градусов, тогда как масло способно воспламениться уже при 288 градусах.

2 сентября "Газпром" сообщил о полной остановке транзита газа по "Северному потоку" до устранения замечаний к работе оборудования. При проведении плановых работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 на КС "Портовая" была обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава.

Плановые работы проводились совместно с представителями компании Siemens Energy AG. Ростехнадзор выдал президенту и главному исполнительному директору компании Кристиану Бруху предупреждение о необходимости починить турбину.

