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Политика

12:54

Песков рассказал, с чем связана приостановка поставок газа по "Северному потоку"

властьполитика

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa

Приостановка поставок газа по "Северному потоку" связана только с санкциями против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

"Вы знаете, что проблемы с прокачкой возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует", – заявил представитель Кремля.

2 сентября в "Газпроме" сообщили о полной остановке транзита газа по "Северному потоку" до устранения замечаний к работе оборудования. При проведении плановых работ на газоперекачивающем агрегате КС "Портовая" была обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава.

Плановые работы проводились совместно с представителями компании Siemens Energy AG. Ростехнадзор выдал президенту и главному исполнительному директору компании Кристиану Бруху предупреждение о необходимости починить турбину.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании разрабатывает планы по реагированию на возможные протесты в связи с энергетическим кризисом в стране, поскольку власти полагают, что рекордно высокие цены на электричество грозят привести к массовым беспорядкам.

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