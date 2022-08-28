Британские власти разрабатывают меры по борьбе с протестами на фоне кризиса – СМИ

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Правительство Великобритании разрабатывает планы по реагированию на возможные протесты в связи с энергетическим кризисом в стране. Об этом сообщила газета "Сан он санди" со ссылкой на источники.

По информации издания, власти полагают, что рекордно высокие цены на электричество грозят привести к массовым беспорядкам и вызвать всплеск преступности в королевстве. В материале не указано, о каких именно действиях со стороны британских властей по предотвращению протестов может идти речь.

Ранее кандидат в премьер-министры Великобритании, глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что энергетический кризис в Великобритании продлится несколько лет, решение проблем потребует резких мер со стороны правительства. По словам Трасс, Великобритании необходимо возобновить разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море, а также ускорить темпы строительства АЭС. Кроме того, стране необходимо, по мнению Трасс, активнее переходить на возобновляемые источники энергии.

Она добавила, что в случае избрания ее премьер-министром готова оживить британскую экономику путем снижения налогообложения и создания более благоприятных условий для ведения бизнеса.

7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства. 20 июля стало известно, что в финал борьбы за кресло британского премьера вышли главы МИД страны Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.