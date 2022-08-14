Засуха может усугубить кризис в Евросоюзе – СМИ

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Рекордная засуха и обмеление рек ухудшат энергетический кризис в Европе, лишившейся прежнего объема поставок российского газа. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечают авторы статьи, климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения. По мнению обозревателей, последствия рекордной засухи нанесут удар по стоимости жизни в странах ЕС.

Ранее сообщалось, что российским туристам, которые планируют поездку в Европу, рекомендовали быть внимательными из-за аномальной жары и лесных пожаров. В АТОР отметили, что высокие температуры зафиксировали на большей части европейской территории, включая Португалию, Италию, Францию, Грецию и Испанию. Из-за аномальной жары в Европе могут быть перебои в работе объектов туристической инфраструктуры и транспорта.

Кроме того, почти на половине территории ЕС зафиксировали засуху. В Италии из-за этого объявили чрезвычайное положение в северных регионах.