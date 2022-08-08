Борис Джонсон выставили на продажу свой дом в Лондоне за 1,2 млн фунтов стерлингов

Борис Джонсон продает свой дом в Лондоне. Бывший премьер-министр Британии и его жена купили танхаус три года назад. Супруги просят за него 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

В данный момент продают на 400 тысяч дороже. Сначала семья политика планировала сдавать дом, но позже отказалась от этой идеи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.