Премьер Израиля заявил о достижении целей военной операции в секторе Газа

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Цели военной операции "Рассвет" в секторе Газа были достигнуты. Об этом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид, передает 13-й канал израильского телевидения.

По его словам, смысла продолжать операцию нет.

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Израиль согласился на предложение египетских посредников о перемирии в Газе. По данным агентства, перемирие должно было начаться в 20:00 по местному времени.

До этого в пресс-службе армии обороны Израиля сообщили о начала операции "Рассвет" против целей "Исламского джихада" в секторе Газа. В результате ударов по сектору Газа со стороны Израиля погиб один из командиров палестинского террористического движения "Исламский джихад" Тайсир аль-Джабари.

Кроме того, из-за происшествия также погибли семь человек, включая пятилетнюю девочку. Еще 40 человек получили ранения. Позже Минобороны Израиля призвало до 25 тысяч резервистов в связи с проводимой операцией в секторе Газа.

