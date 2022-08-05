Командир "Исламского джихада" погиб в результате ударов по сектору Газа

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Один из командиров палестинского террористического движения "Исламский джихад" Тайсир аль-Джабари погиб в результате ударов по сектору Газа со стороны Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя группировки.

По данным Минздрава анклава, в результате погибли семь человек, включая пятилетнюю девочку. Еще 40 человек получили ранения.

В пресс-службе армии обороны Израиля сообщили о начала операции "Рассвет" против целей "Исламского джихада" в секторе Газа.

Ранее руководитель Минобороны Израиля Бени Ганц допустил нанесение удара по Ирану для сдерживания развития его ядерной программы. Он назвал страну проблемой для всего мира.

До этого о возможности применения силы против Ирана говорил премьер-министр Израиля Яир Лапид. Вместе с тем в самом Иране не раз утверждали, что Тегеран не заинтересован в разработке ядерного оружия.

