Трое сирийских военных погибли при авиаударе Израиля

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Трое сирийских военнослужащих погибли в результате авиаудара Израиля. Об этом сообщили в Минобороны САР.

"Противник в лице Израиля нанес авиаудар <...> со стороны оккупированных сирийских Голанских высот", – говорится в заявлении военного ведомства, цитату из которого в Twitter приводит агентство France Press.

Уточняется, что еще семь военных получили ранения.

В ночь на пятницу, 21 июля, Дамаск и его окрестности подверглись воздушной атаке. Как сообщали местные СМИ, в городе сработали системы противовоздушной обороны, в небе были слышны взрывы.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате ракетного удара ВВС Израиля по наземным объектам в сирийских провинциях Хама и Тартус. Еще семь человек, в том числе один ребенок, получили ранения. Атака была произведена со стороны Средиземного моря.