Пять человек погибли в результате ракетного удара Израиля по Сирии – СМИ

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Пять человек погибли в результате ракетного удара ВВС Израиля по Сирии. Об этом сообщает агентство SANA.

Еще семь человек, в том числе один ребенок, получили ранения. Уточняется, что атака была произведена со стороны Средиземного моря по наземным объектам в сирийских провинциях Хама и Тартус.

По информации издания, среди погибших был один мирный житель. Также сообщается, что региону нанесен материальный ущерб.

24 февраля израильские ВВС произвели воздушную атаку, в ходе которой погибли трое сирийских военнослужащих. Целью удара были некоторые точки в окрестностях Дамаска.

17 февраля Израиль провел ракетную атаку на район поселения Закия к югу от Дамаска. По данным военных, удары были нанесены ракетами класса "земля-земля".