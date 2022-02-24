Трое военнослужащих Сирии погибли при атаке Израиля – СМИ

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Трое сирийских военнослужащих стали жертвами атаки со стороны Израиля. Такую информацию привели на государственном телевидении Сирии.

Инцидент случился в окрестностях Дамаска. Как уточняют СМИ, Израиль провел атаку с воздуха.

"Был нанесен материальный ущерб", – отметили на телевидении.

Целью удара были некоторые точки в окрестностях города, добавили в сообщении. О прочих пострадавших в результате атаки не сообщается.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны Сирии отбивали атаку в небе над Дамаском. Об этом также сообщало агентство SANA.

В сирийской столице были слышны многочисленные сильные взрывы.