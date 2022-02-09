ПВО Сирии отбивают атаку в небе над Дамаском – СМИ

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Системы противовоздушной обороны Сирии отбивают атаку в небе над Дамаском. Об этом информирует сирийское государственное агентство SANA.
"Наши ПВО работают по враждебным целям", – утверждается в материале.
В свою очередь, РИА Новости сообщает, что в Дамаске слышны многочисленные сильные взрывы.
О пострадавших в результате случившегося пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Сирии была зафиксирована попытка подрыва колонны российской военной полиции. Инцидент произошел в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Дераа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен.
По информации Минобороны РФ, в результате случившегося российские военнослужащие не пострадали.