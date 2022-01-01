Сирийский военный погиб в результате обстрела боевиков

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Сирийский военнослужащий погиб в результате минометного обстрела боевиков из района Бнин по позициям правительственных сил. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Хантутин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олега Журавлева.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций незаконных вооруженных формирований", – сказал Журавлев.

Ранее сообщалось, что в Сирии была зафиксирована попытка подрыва колонны российской военной полиции. Инцидент произошел в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Дераа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен.

По информации Минобороны РФ, в результате случившегося российские военнослужащие не пострадали.

