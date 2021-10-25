Попытка подрыва колонны российских военнослужащих произошла в Сирии

25 октября, 22:35
Фото: ТАСС/Константин Лейфер
В Сирии произошла попытка подрыва колонны российской военной полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирала Вадима Кулить.
"Сегодня в 08:55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Дераа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства", – сказал Кулить.
По информации Минобороны РФ, в результате случившегося российские военнослужащие не пострадали.
Ранее сообщалось, что в центре Дамаска взорвался автобус. По предварительным данным, погибли 14 сирийских военнослужащих.
Транспортное средство подорвалось на двух минах, которые были заложены у Президентского моста. По предварительной информации, взрывные устройства в действие привели террористы.
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