Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу – СМИ

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Военная база Соединенных Штатов и западной коалиции, расположенная в пограничном сирийском городе Эт-Танф, подверглась ракетному обстрелу. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает телеканал Al Mayadeen.

Несколько взрывов раздалось в районе расположения базы на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании.

Уточняется, что удары были нанесены по хозяйственным постройкам и казармам. В результате атаки произошел пожар. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Факт ракетного обстрела подтвердил представитель американского военного командования в Багдаде. По его данным, удары были нанесены также беспилотными летательными аппаратами.

Ранее сообщалось, что в центре Дамаска взорвался автобус. По предварительным данным, погибли 14 сирийских военнослужащих.

Транспортное средство подорвалось на двух минах, которые были заложены у Президентского моста. По предварительной информации, взрывные устройства в действие привели террористы.