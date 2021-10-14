В Минобороны РФ сообщили об ударе ВВС Израиля по заводу переработки фосфатов в Сирии

14 октября, 23:43
Фото: AP Photo/Hassan Ammar
Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по заводу переработки фосфатов в районе Пальмиры, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.
Он уточнил, что атака произошла в ночь на четверг, 14 октября. Из-за того, что в небе находились два гражданских самолета, следующих по маршрутам Дубай – Бейрут и Багдад – Дамаск, военные САР не стали применять средства ПВО.
"В результате удара израильской авиации погиб один сирийский военнослужащий, еще трое получили ранения. Заводу нанесен материальный ущерб", – приводит его слова ТАСС.
Кулить добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано десять обстрелов со стороны запрещенной в России террористической группировки "Джабхат ан-Нусра".
Ранее сообщалось, что Израиль нанес авиаудары по пригороду Дамаска. Сирийские ПВО отразили атаки, большинство ракет было сбито. По предварительным данным, жертв нет, нанесен только материальный ущерб.
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