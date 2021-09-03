Израиль нанес авиаудары по пригороду Дамаска – СМИ

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Фото: twitter.com/kataeb_Ar
Израиль нанес авиаудары по пригороду Дамаска, передает в пятницу, 3 сентября, сирийское агентство САНА.
Уточняется, что сирийские ПВО отразили атаки, большинство ракет было сбито. По предварительным данным, жертв нет, нанесен только материальный ущерб.
"Израиль нанес удары с воздуха с юго-востока от Бейрута по ряду объектов в пригороде Дамаска", – говорится в сообщении.
В конце июля сирийские комплексы ПВО уничтожили ракеты израильских истребителей, выпущенные по провинции Дамаск.
Ранее подобный инцидент произошел в провинции Хомс. Израильские F-16 из воздушного пространства Ливана выпустили четыре ракеты по нескольким объектам в Сирии. Все они были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО.
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