Сирийские ПВО отразили атаку израильских истребителей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сирийские комплексы ПВО уничтожили ракеты израильских истребителей, выпущенные по провинции Дамаск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя.

"С 05:40 до 05:54 25 июля два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля <...> с юго-западного направления нанесли удар двумя авиационными управляемыми ракетами по объектам на территории населенного пункта Сейдат-Зейнаб провинции Дамаск", – сказал он, добавив, что самолеты не заходили в воздушное пространство страны.

Кулитя подчеркнул, что обе ракеты были сбиты еще в воздухе комплексами ПВО российского производства "Бук-М2Э", которые находятся на вооружении Сирии.

Ранее подобный инцидент произошел в провинции Хомс. Израильские F-16 из воздушного пространства Ливана выпустили четыре ракеты по нескольким объектам в Сирии. Все они были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО.

