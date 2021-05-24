В Минобороны РФ сообщили о готовящихся в Сирии провокациях с химоружием

01:33
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Провокации с использованием химического оружия готовятся в провинции Идлиб в Сирии. Об этом рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов.
По имеющимся данным, боевики группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" (террористическая организация, запрещена в РФ) на двух грузовиках доставили в указанный район шесть емкостей с хлором. В Минобороны России уточнили, что доставка осуществлялась при поддержке представителей псевдогуманитарной организации "Белые каски".
"Боевики планируют накануне выборов президента Сирии осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения", – передает РИА Новости заявление контр-адмирала РФ.
Выборы в Сирии запланированы на 26 мая. Кандидатами в президенты страны стали Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции, бывший депутат от Социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах и действующий глава государства и генеральный секретарь партии БААС Башар Хафиз Асад.
Ранее российская военная полиция остановила колонну боевой техники США в Сирии. Инцидент произошел в провинции Хасеке на северо-востоке страны. Как пояснили в Центре по примирению враждующих сторон, американская колонна не предупредила о своем передвижении.
До этого самолеты российских ВКС нанесли удары по замаскированной базе боевиков северо-восточнее Пальмиры. Оттуда отправляли боевиков и руководили проведением терактов в различных регионах страны, также там изготавливали самодельные взрывные устройства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: