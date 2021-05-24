В Минобороны РФ сообщили о готовящихся в Сирии провокациях с химоружием

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Провокации с использованием химического оружия готовятся в провинции Идлиб в Сирии. Об этом рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов.

По имеющимся данным, боевики группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" (террористическая организация, запрещена в РФ) на двух грузовиках доставили в указанный район шесть емкостей с хлором. В Минобороны России уточнили, что доставка осуществлялась при поддержке представителей псевдогуманитарной организации "Белые каски".

"Боевики планируют накануне выборов президента Сирии осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения", – передает РИА Новости заявление контр-адмирала РФ.

Выборы в Сирии запланированы на 26 мая. Кандидатами в президенты страны стали Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции, бывший депутат от Социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах и действующий глава государства и генеральный секретарь партии БААС Башар Хафиз Асад.

Ранее российская военная полиция остановила колонну боевой техники США в Сирии. Инцидент произошел в провинции Хасеке на северо-востоке страны. Как пояснили в Центре по примирению враждующих сторон, американская колонна не предупредила о своем передвижении.

До этого самолеты российских ВКС нанесли удары по замаскированной базе боевиков северо-восточнее Пальмиры. Оттуда отправляли боевиков и руководили проведением терактов в различных регионах страны, также там изготавливали самодельные взрывные устройства.