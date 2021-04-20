ВКС России уничтожили около 200 боевиков в Сирии

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Самолеты российских ВКС нанесли удары по замаскированной базе боевиков северо-восточнее Пальмиры.

Как сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Александр Карпов, на базе велось формирование боевых групп.

Оттуда отправляли боевиков и руководили проведением терактов в различных регионах страны, также там изготовливали самодельные взрывные устройства.

После подтверждения данных о местонахождении объекта самолеты ВКС нанесли по нему авиаудары. В результате были ликвидированы до 200 боевиков.

Кроме того, уничтожены 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, около 500 килограмм боеприпасов и компонентов для создания взрывных устройств.

Три рейсовых автобуса и колонна бензовозов ранее подверглись атаке террористов в сирийской провинции Хама.