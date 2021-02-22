Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

02:28

Песков ответил на сообщение о поставках российской вакцины в Сирию

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты The New York Times о возможности поставок российской вакцины в Сирию.

"Россия помогает и будет дальше помогать Сирии", – сказал Песков РИА Новости. При этом он не стал уточнять детали и оставил без комментариев все нюансы.

По данным американского издания, Израиль согласился профинансировать поставку вакцины для Сирии в качестве платы за освобождение израильтянки, оказавшейся в арабской республике по ошибке.

19 февраля премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Владимир Путин помог с возвращением гражданки Израиля на родину.

По его словам, в ответ Израиль вернул в Сирию двух пастухов, которые заблудились и незаконно пересекли границу, а также освободил жителя Голанских высот, который ранее был осужден за "подстрекательство".

За время пандемии в Сирии коронавирусом заразились более 15 тысяч человек, скончались – около тысячи пациентов.

Французский политолог Паскаль Бонифас ранее выразил мнение, что благодаря вакцине от коронавируса "Спутник V" Россия одерживает геополитическую победу.

По его словам, поиск вакцины и проблема с ее распределением привели к появлению "вакцинной дипломатии".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать