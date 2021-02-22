Песков ответил на сообщение о поставках российской вакцины в Сирию

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты The New York Times о возможности поставок российской вакцины в Сирию.

"Россия помогает и будет дальше помогать Сирии", – сказал Песков РИА Новости. При этом он не стал уточнять детали и оставил без комментариев все нюансы.

По данным американского издания, Израиль согласился профинансировать поставку вакцины для Сирии в качестве платы за освобождение израильтянки, оказавшейся в арабской республике по ошибке.

19 февраля премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Владимир Путин помог с возвращением гражданки Израиля на родину.

По его словам, в ответ Израиль вернул в Сирию двух пастухов, которые заблудились и незаконно пересекли границу, а также освободил жителя Голанских высот, который ранее был осужден за "подстрекательство".

За время пандемии в Сирии коронавирусом заразились более 15 тысяч человек, скончались – около тысячи пациентов.

Французский политолог Паскаль Бонифас ранее выразил мнение, что благодаря вакцине от коронавируса "Спутник V" Россия одерживает геополитическую победу.

По его словам, поиск вакцины и проблема с ее распределением привели к появлению "вакцинной дипломатии".