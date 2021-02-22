Песков ответил на сообщение о поставках российской вакцины в Сирию

02:28
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты The New York Times о возможности поставок российской вакцины в Сирию.
"Россия помогает и будет дальше помогать Сирии", – сказал Песков РИА Новости. При этом он не стал уточнять детали и оставил без комментариев все нюансы.
По данным американского издания, Израиль согласился профинансировать поставку вакцины для Сирии в качестве платы за освобождение израильтянки, оказавшейся в арабской республике по ошибке.
19 февраля премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Владимир Путин помог с возвращением гражданки Израиля на родину.
По его словам, в ответ Израиль вернул в Сирию двух пастухов, которые заблудились и незаконно пересекли границу, а также освободил жителя Голанских высот, который ранее был осужден за "подстрекательство".
За время пандемии в Сирии коронавирусом заразились более 15 тысяч человек, скончались – около тысячи пациентов.
Французский политолог Паскаль Бонифас ранее выразил мнение, что благодаря вакцине от коронавируса "Спутник V" Россия одерживает геополитическую победу.
По его словам, поиск вакцины и проблема с ее распределением привели к появлению "вакцинной дипломатии".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: