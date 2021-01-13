Нетаньяху завел канал в Telegram на русском языке

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завел канал на русском языке в Telegram. На него подписались уже свыше 4,2 тысячи человек.

На канале Нетаньяху рассказал о просьбе властей Чехии в помощи доставки вакцины от коронавируса, а также сообщил, что страна возвращается к прежней жизни в плане здравоохранения и экономики.

"Третье крупнейшее в мире рейтинговое агентство последовало за двумя другими и также оставило рейтинг кредитоспособности Израиля на высоком уровне. Это очень высокий рейтинг, без изменений и с положительными признаками. Мы возвращаемся к жизни и в плане здравоохранения, и в экономическом плане", – написал Нетаньяху.

Советник премьер-министра и глава кампании партии "Ликуд" Дмитрий Гендельман рассказал РИА Новости, что это не первый канал Нетаньяху на русском языке, указав на страницу в Facebook, которая существует уже более шести лет.

"Открытие Telegram-канала связано с ростом популярности этой площадки среди пользователей, и для Биньямина Нетаньяху это доступ к новой аудитории", – сказал Гендельман.

Накануне канал в Telegram завел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. На него подписались уже свыше 216 тысяч человек. Эрдоган рассказал, что также он создал канал на еще одной платформе BIP.

Ранее в Турции началось расследование в отношении Facebook и его приложения WhatsApp. Действие платформы было приостановлено на территории страны. До этого приложением перестали пользоваться Эрдоган и его окружение, поскольку теперь необходимо передавать личные данные рекламной системе Facebook.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказывал, что число пользователей мессенджера за последние три дня выросло на 25 миллионов. По его словам, в первую неделю января число активных пользователей стало больше на 500 миллионов.