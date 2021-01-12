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Политика

12 января, 22:20

Эрдоган завел канал в Telegram

политика технологии

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завел канал в Telegram. На него подписались уже более 70 тысяч человек.

"Спасибо, что подписались на наш канал в Telegram. Сегодня у нас также открылся новый канал на еще одной платформе BIP", – написал Эрдоган.

Ранее в Турции началось расследование в отношении Facebook и его приложения WhatsApp. Действие платформы было приостановлено на территории страны. До этого приложением перестали пользоваться Эрдоган и его окружение, поскольку теперь необходимо передавать личные данные рекламной системе Facebook.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказывал, что число пользователей за последние три дня выросло на 25 миллионов. По его словам, в первую неделю января число активных пользователей мессенджера стало больше на 500 миллионов.

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