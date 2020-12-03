Названы настройки, без которых опасно пользоваться WhatsApp

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Использование двухшаговой проверки в мессенджере WhatsApp позволит избежать взлома аккаунта. Об этом заявил автор издания Forbes Зак Доффман.

По словам эксперта, функцию можно включить в настройках учетной записи приложения. В результате при регистрации мессенджера на другом устройстве потребуется ввести не только код из СМС, но и дополнительную последовательность из 6 цифр.

Доффман также посоветовал отключить функцию автоматического сохранения фото и видео из переписок. В разделе настроек "Чаты" можно лишить мессенджер возможности добавлять файлы в медиатеку как на iPhone, так и на Android. Это действие поможет избежать случайной закачки вредоносного ПО.

Также специалист отметил, что уместными будут индивидуальные настройки защиты конфиденциальности. В разделах "Учетная запись" и "Конфиденциальность" можно ограничить число пользователей, которым доступен аккаунт. Одна из опций позволит запретить незнакомым людям добавлять пользователя в группу.

Зак Доффман отдельно предупредил пользователей iOS о том, что при резервном копировании данных WhatsApp им не стоит пользоваться обычными платформами Apple или Google. В этом случае исчезнет сквозное шифрование. Избежать этого поможет прямая передача переписки с помощью резервной копии.

В начале декабря мессенджер WhatsApp получил расширенные возможности настройки чата под пользователя. Теперь клиенты приложения могут настраивать обои для персональных и групповых переписок.

