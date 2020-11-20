Эксперт рассказала о секрете смартфонов

10:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина рассказала в эфире радио Sputnik, чем может быть полезна смена цветовой гаммы в смартфоне.
Специалист пояснила, что на устройстве можно перейти со светлой темы на темную, которая позволит сэкономить заряд батареи. Она также отметила, что такой режим отличается от режима защиты глаз.
"Темная тема меньше разряжает аккумулятор в телефоне, так как имеет меньшую яркость. Также есть режим защиты глаз, который просто меняет цветовой баланс на экране и убирает синий цвет", – уточнила она.
Мурзина также добавила, что, переключившись на темную тему, смартфон не станет более безопасным для долгого использования, так как такой режим не защитит глаза. По мнению эксперта, здесь ключевую роль играет качество самого экрана.
"Если это хороший и качественный экран, то он будет меньше портить глаза, если это не самый качественный экран, то никакая темная тема тут не поможет", – добавила она.
Ранее медицинский эксперт Владислав Мохамед Али рассказал, что яркий экран гаджетов в темноте может раздражать зоны головного мозга. По его словам, использование гаджетов перед сном стимулирует работу мозга, а затем вызывает головную боль. Для более крепкого сна эксперт призвал отказаться от использования гаджетов в позднее время суток.
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