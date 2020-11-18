Эксперт объяснил, как включить "режим невидимки" в WhatsApp

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Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, как включить "режим невидимки" в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Пользователи приложения могут выбирать из нескольких опций разной степени приватности. На смартфонах iPhone требуется зайти в настройку "Учетная запись" с иконкой замка, а после выбрать параметр "Конфиденциальность".

Здесь можно отключить отображение даты последнего входа в аккаунт, демонстрацию фото и дополнительных сведений. Кроме того, можно убрать параметр "Отчеты о прочтении", и собеседники не увидят, что вы прочитали то или иное сообщение.

В телефонах на Android потребуется выбрать пункт "Аккаунт", а затем "Приватность" (или "Конфиденциальность"). Здесь доступны те же параметры приватности, что и на iOS.

Ранее сообщалось, что пользователи мессенджера WhatsApp получат возможность отправлять исчезающие сообщения. Новую опцию добавят в одном из ближайших обновлений.

