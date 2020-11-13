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Технологии

16:00

В Instagram появится новая функция

технологии

Фото: depositphotos/2nix

Пользователи Instagram получат новую функцию работы с сообщениями. Об этом заявили разработчики социальной сети Facebook.

Теперь при переписке можно будет отправлять самоуничтожающиеся сообщения. Режим получил название Vanish Mode, удаление записей будет происходить после выхода собеседника из диалога.

Кроме того, система предупредит пользователя, если его собеседник сделал скриншот переписки в секретном режиме.

На данный момент новая функция доступна только в Facebook Messenger в США. В Instagram нововведение добавят позже.

Ранее сообщалось, что возможность отправлять исчезающие сообщения получат пользователи мессенджера WhatsApp. Опция будет доступна для истории групповых и индивидуальных переписок.

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