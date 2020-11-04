ВКонтакте запустила пилот по борьбе с оскорблениями в комментариях

18:03
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
В социальной сети ВКонтакте запущен масштабный эксперимент по борьбе с оскорблениями и травлей в комментариях, сообщает агентство Прайм.
В компании уточнили, что две новые функции помогут пользователям реже сталкиваться с нетерпимостью. Специальный фильтр поможет администраторам избавляться от враждебных высказываний. Сами же комментаторы получат предложение об отказе от обидных реплик.
Кроме того, в социальной сети продолжают работать над прошлогодним проектом, позволяющим выявить в сообщении пользователя оскорбления. В случае их обнаружения автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики.
ВКонтакте уточняет, что в прошлом году благодаря такому предупреждению за сутки удалось сократить количество оскорблений в комментариях на 36%.
Ранее специалисты Роскачества рассказали о методах борьбы с травлей в интернете.
В частности, можно пожаловаться на комментарий, указав причиной оскорбление. После жалобы такой комментарий удалят. Если оскорбления поступают в личных сообщениях или мессенджере, то отправителя можно заблокировать или ограничить ему доступ к своей странице.
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