Специалисты Роскачества объяснили, как бороться с травлей в интернете

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Специалисты Роскачества рассказали о методах борьбы с травлей в интернете, сообщает "Вечерняя Москва".

В частности, можно пожаловаться на комментарий, указав причиной оскорбление. После жалобы такой комментарий удалят. Если оскорбления поступают в личных сообщениях или мессенджере, то отправителя можно заблокировать или ограничить ему доступ к своей странице.

Если ложную информацию о человеке опубликовали на каком-либо сайте, для удаления этих сведений необходимо обратиться к хостеру сайта. Найти владельца сайта можно с помощью сервиса whois.

Если не удается договориться с хостером, а также если речь идет об угрозах или вымогательстве, необходимо обращаться в правоохранительные органы.

Ранее специалисты заявили, что почти четверть пиратских сайтов потенциально опасны для пользователей. Во время исследования было проанализировано свыше 3 100 русскоязычных сайтов.